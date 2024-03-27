Гол нападающего «Краснодара» Кордобы помог Колумбии обыграть Румынию

Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба на 6-й минуте встречи вывел колумбийцев вперед. Перед перерывом Джон Ариас удвоил преимущество южноамериканской команды.

На 80-й минуте полузащитник Ясер Асприлья довел счет до крупного. Однако после этого румынам удалось забить дважды — отличились Янис Хаджи и Флорин Тэнасе.