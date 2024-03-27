Ход Нагельсмана напомнил Черчесова. У Германии — вторая победа подряд!

Сборная Германии попала во все хайлайты на прошлой неделе. Дело не только в победе над Францией. А в том, что Нагельсман, похоже, подобрал ключи под управление этой командой. С вице-чемпионами мира немцы и правда были хороши. Особенно после кошмарных матчей с Турцией и Австрией. Победа 2:0 многих точно вдохновила даже больше, чем возвращение в сборную Крооса. И выход на поле Мюллера. Германия наконец-то дала людям надежду, но с Нидерландами её важно было закрепить.

Хотя команда Кумана в порядке. Да, они уступили первую строчку в отборе на Евро французам, но заранее обеспечили себе вторую. Потом поразвлекались в товарищеских встречах с Гибралтаром и Шотландией (общий счёт 10:0), и теперь наконец-то топовый соперник. Правда, одна деталь среди прочего помешала показать командам идеальный футбол. Газон на стадионе во Франкфурте производил жалкое впечатление. Игроки постоянно скользили и ошибались. Но до старта Евро-2024 время ещё есть. Можно исправить.

Игра с Францией, похоже, настолько убедила Нагельсмана в его правоте, что тренер вообще не стал менять стартовый состав. Хотя когда у тебя два матча и больше 20 человек в заявке, ротация напрашивается. Но нет — тренеру виднее. А для внутренней уверенности результат сейчас точно не менее важен.

Правда, уже к четвёртой минуте Нагельсман в растерянности стоял у скамейки запасных. Ведь Германия пропустила. Из-за детской ошибки после розыгрыша аута. Депай перехватил мяч, влетел в штрафную, покачал Та — и выдал пас на Вермана, который не промазал из выгодной позиции. По сути, ответка за Францию — тогда немцы забили в самом начале, а сейчас — пропустили.

Естественно, шок. Но не критический. Главное — команда не запаниковала и старалась действовать хладнокровно. В общем-то, для самих голландцев этот мяч словно стал неожиданным. Они зачем-то сразу отошли назад, отдав территорию. Плохой сигнал. И уже на 11-й минуте эта мысль подтвердилась. Германия разыграла угловой, мяч отскочил к Миттельштедту, который с 20 метров выстрелил без шансов для вратаря. Мяч от перекладины залетел в сетку.

События и правда развивались динамично, а хозяева продолжали атаковать. Следующий момент создали Мусиала и Гюндоган — перепасовка, и мяч оказался у Илкая, который не очень удачно пробил. Хотя позиция была что надо.

После этого моменты в первом тайме закончились. Команды играли с высокой интенсивностью, стремились что-то придумать впереди, но обе обороны действовали классно. Адаптировались к состоянию поля и старались не допускать ошибок.

Второй тайм активнее начали как раз гости. А тренеры удивили тем, что не сделали замен. Особенно были вопросы к Нагельсману — ощущение, что эти 11 игроков у него уже неприкасаемы. Но соперник к ним приспособился и вовсю искал слабые места. На 57-й минуте атака с фланга привела к отскоку на Рейндерса, который из выгодной позиции запулил в небеса. Совсем скоро кочка чуть не помогла забить Депаю, но и он вместо того, чтобы катнуть в пустые, ударил непонятно куда.

В какой-то момент Нагельсману, видимо, надоело. И он сделал пару двойных замен, но определяющим стал выход Мюллера и Фюллькруга. Немцы стали куда солиднее смотреться в атаке и создавать моменты. Классные шансы имели Мусиала, Мюллер, но забил Фюллькруг — причём плечом: Вербрюгген даже выловил этот мяч, но уже за линией ворот. А голевую выдал Кроос — вторую после возвращения в сборную. Вообще, ход Нагельсмана чем-то напомнил… Черчесова. Тогда экс-тренер сборной вернул в состав Сергея Игнашевича перед ЧМ-2018, и это принесло успех. В Германии вернули Крооса — ситуация повторится?

У Нидерландов пусть и оставалось время, но уже не было сил и большого желания отыгрываться. А вторая победа Германии подряд скорее по делу.