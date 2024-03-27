Ход Нагельсмана напомнил Черчесова. У Германии — вторая победа подряд!
Но на равных соперничать Нидерландам помешало качество газона.
Но на равных соперничать Нидерландам помешало качество газона.
Сборная Германии попала во все хайлайты на прошлой неделе. Дело не только в победе над Францией. А в том, что Нагельсман, похоже, подобрал ключи под управление этой командой. С вице-чемпионами мира немцы и правда были хороши. Особенно после кошмарных матчей с Турцией и Австрией. Победа 2:0 многих точно вдохновила даже больше, чем возвращение в сборную Крооса. И выход на поле Мюллера. Германия наконец-то дала людям надежду, но с Нидерландами её важно было закрепить.
Хотя команда Кумана в порядке. Да, они уступили первую строчку в отборе на Евро французам, но заранее обеспечили себе вторую. Потом поразвлекались в товарищеских встречах с Гибралтаром и Шотландией (общий счёт 10:0), и теперь наконец-то топовый соперник. Правда, одна деталь среди прочего помешала показать командам идеальный футбол. Газон на стадионе во Франкфурте производил жалкое впечатление. Игроки постоянно скользили и ошибались. Но до старта Евро-2024 время ещё есть. Можно исправить.
Игра с Францией, похоже, настолько убедила Нагельсмана в его правоте, что тренер вообще не стал менять стартовый состав. Хотя когда у тебя два матча и больше 20 человек в заявке, ротация напрашивается. Но нет — тренеру виднее. А для внутренней уверенности результат сейчас точно не менее важен.
Правда, уже к четвёртой минуте Нагельсман в растерянности стоял у скамейки запасных. Ведь Германия пропустила. Из-за детской ошибки после розыгрыша аута. Депай перехватил мяч, влетел в штрафную, покачал Та — и выдал пас на Вермана, который не промазал из выгодной позиции. По сути, ответка за Францию — тогда немцы забили в самом начале, а сейчас — пропустили.
Естественно, шок. Но не критический. Главное — команда не запаниковала и старалась действовать хладнокровно. В общем-то, для самих голландцев этот мяч словно стал неожиданным. Они зачем-то сразу отошли назад, отдав территорию. Плохой сигнал. И уже на 11-й минуте эта мысль подтвердилась. Германия разыграла угловой, мяч отскочил к Миттельштедту, который с 20 метров выстрелил без шансов для вратаря. Мяч от перекладины залетел в сетку.
События и правда развивались динамично, а хозяева продолжали атаковать. Следующий момент создали Мусиала и Гюндоган — перепасовка, и мяч оказался у Илкая, который не очень удачно пробил. Хотя позиция была что надо.
После этого моменты в первом тайме закончились. Команды играли с высокой интенсивностью, стремились что-то придумать впереди, но обе обороны действовали классно. Адаптировались к состоянию поля и старались не допускать ошибок.
Второй тайм активнее начали как раз гости. А тренеры удивили тем, что не сделали замен. Особенно были вопросы к Нагельсману — ощущение, что эти 11 игроков у него уже неприкасаемы. Но соперник к ним приспособился и вовсю искал слабые места. На 57-й минуте атака с фланга привела к отскоку на Рейндерса, который из выгодной позиции запулил в небеса. Совсем скоро кочка чуть не помогла забить Депаю, но и он вместо того, чтобы катнуть в пустые, ударил непонятно куда.
В какой-то момент Нагельсману, видимо, надоело. И он сделал пару двойных замен, но определяющим стал выход Мюллера и Фюллькруга. Немцы стали куда солиднее смотреться в атаке и создавать моменты. Классные шансы имели Мусиала, Мюллер, но забил Фюллькруг — причём плечом: Вербрюгген даже выловил этот мяч, но уже за линией ворот. А голевую выдал Кроос — вторую после возвращения в сборную. Вообще, ход Нагельсмана чем-то напомнил… Черчесова. Тогда экс-тренер сборной вернул в состав Сергея Игнашевича перед ЧМ-2018, и это принесло успех. В Германии вернули Крооса — ситуация повторится?
У Нидерландов пусть и оставалось время, но уже не было сил и большого желания отыгрываться. А вторая победа Германии подряд скорее по делу.
Дмитрий Зимин