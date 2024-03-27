Сумасшедшая ничья Испании и Бразилии. Эндрик покорил «Сантьяго Бернабеу» за пять минут, Карвахаль обеспечил крутую концовку

В первых мартовских матчах удивили как Испания, так и Бразилия. «Красная фурия» ушла с поля без забитых мячей впервые с финала Лиги наций и проиграла впервые почти за год, уступив Колумбии, за которую сыграли динамовец Карраскаль и краснодарец Кастаньо. Выбранный Луисом де ла Фуэнте частично экспериментальный состав не оправдание. Та же Бразилия обыграла англичан на «Уэмбли» без массы травмированных и с центром обороны из двух дебютантов национальной команды — Фабрисио Бруно и Бералдо.

Футбол Товарищеские матчи 2024 26.03.2024, 23:30 Испания 3 Бразилия 3

Причем и во вторник Доривал Жуниор сделал ставку на этот тандем, а капитанскую повязку получил Винисиус Жуниор. Второе решение выглядело логично, так как игра проходила на не принимавшим матчи сборной более четырех лет «Сантьяго Бернабеу». На этой арене точно не могло быть никакого свиста и тем более оскорблений в адрес форварда «Реала». Больше того — игру посвятили борьбе с расизмом и провели ее под девизом «Одна кожа».

«Футбол, по крайней мере именно так его следует понимать, — это союз. Считая соперничество чем-то естественным, спорт следует понимать как способ укрепления связей между народами независимо от происхождения», — таким комментарием испанская федерация футбола сопроводила сделанное накануне совместное фото Винисиуса, его одноклубника Родриго, а также играющих за «Красную фурию» Нико Уильямса и Ямаля. Семья форварда «Атлетика» — беженцы из Либерии с ганскими корнями, и старший брат Уильямса — Иньяки — играет за сборную Ганы. А корни Ямаля, благодаря родителям, и вовсе в двух странах — Марокко и Экваториальной Гвинее.

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Все это, впрочем, лишь приправа к большому футболу. Игры с такой вывеской по определению не могут быть товарищескими. К тому же подобные встречи — пища для размышлений тренерам, что особенно актуально в процессе подготовки к крупным турнирам. В следующий раз сборные соберутся уже в июне — перед стартом Евро-2024 и Кубка Америки. А сейчас было интересно посмотреть, как привыкшие доминировать пентакампеоны чувствуют себя не в своей тарелке, когда сам оказываешься под давлением и без мяча.

Как выяснилось, бразильцам в такой игре не слишком комфортно, и понятно, что при наличии в составе Маркиньоса, Эдера Милитао и Каземиро все было бы иначе. Как минимум спокойнее. Тут же порой возникал вопрос: кто настоящие кудесники мяча? Ямаль, который кружил голову Венделу и заработал пенальти, наткнувшись на ногу проводившему второй матч на таком уровне Жоау Гомешу? У форварда «Барселоны», кстати, в 16 лет таких игр втрое больше, и в момент замены на домашней арене «Реала» болельщики встали и устроили Ламину овацию.

А может, переодетым бразильцем оказался Дани Ольмо? То, как он «на носовом платке» пробросил мяч между ног Бералдо, после чего убрал с пути Бруну Гимараэса и на исполнение пробил в угол, — что-то среднее между высоким искусством и настоящей магией!

Ну, а у южноамериканцев до перерыва марку за всех держал Родриго. Это он после эффектного прохода отдал изящную передачу на упустившего момент Винисиуса, и он же вернул Бразилию в игру, перехватив пас Унаи Симона и вторым касанием перебросив начудившего голкипера.

Этот гол превратился в чудодейственное лекарство, вернувшее бразильцам спокойствие. А в перерыве тренерский штаб еще и подкорректировал игру сразу четырьмя заменами. Одной из них ждал весь стадион, ведь на поле вышел Эндрик. Тот, кому прочат будущее одного из королей Мадрида даже в свете грядущего подписания Мбаппе. И юноша, который зимой приезжал в испанскую столицу для знакомства с клубом и будущими партнерами, сразу всех очаровал. В прямом смысле — за пять минут.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240918&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда после подачи углового Эндрик поймал мяч в воздухе и отправил его в сетку, значительная часть заполнивших «Бернабеу» испанцев даже не расстроилась. По крайней мере, у поклонников «Реала» были как минимум смешанные чувства. Между тем сравнявший счет форвард эмоциями просто фонтанировал, подбежав к трибуне и заключив в объятия своего отца.

Пожалуй, яркая ничья стала бы идеальным итогом. Но разве мог кто-то предположить, что развязка получится такой драматичной! Что Карвахаль сначала заработает второй испанский пенальти, а на шестой добавленной минуте будет столь яростно спасать свои ворота, что сфолит в штрафной на бразильском дебютанте Галено?! Это было по-настоящему круто! После такой игры настоятельно рекомендуется отметить в календарях летних континентальных первенств дни матчей Испании и Бразилии. Для этих команд футбол — это праздник.