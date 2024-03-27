Врач молодежной сборной России по футболу спас человека в аэропорту в Бразилии
Российская команда возвращалась из Уругвая, где провела три товарищеских матча.
Российская команда возвращалась из Уругвая, где провела три товарищеских матча.
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Врач молодежной сборной России по футболу Иван Агапов помог человеку в аэропорту Сан-Паулу. Об этом он рассказал ТАСС.
«После матча в Уругвае нам предстоял тяжелый перелет с двумя пересадками, — сказал Агапов. — То, о чем написали в СМИ, произошло в Сан-Паулу, когда мы проходили повторный досмотр. Ко мне подбежал пресс-атташе Никита Павлов и сказал, что за соседней стойкой досмотра женщине стало плохо. Я бросил вещи и побежал к ней».
«У девушки действительно был приступ, но он уже заканчивался. Я убедился, что язык не запал, помог положить девушку на пол и повернул на бок. Это необходимо, чтобы у пострадавшего была возможность беспрепятственно дышать и он не захлебнулся. Через несколько минут на место прибыла бригада врачей. К этому моменту девушка уже начала приходить в сознание и начала говорить», — добавил Агапов.
Ранее в четверг телеграм-канал Baza сообщил, что Агапов спас сотрудницу аэропорта Сан-Паулу во время перелета команды из Уругвая в Москву.
Молодежная сборная России завершила трехматчевое турне по Уругваю. Россияне обыграли со счетом 1:0 действующих чемпионов мира — молодежную сборную Уругвая — и разгромили команду «Насьональ» (7:2), а также уступили молодежной команде «Монтевидео Сити Торке» (1:2).