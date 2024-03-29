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13:37 (мск), источник: Vesti.kz

Кайрат Боранбаев вынес вердикт Магомеду Адиеву

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев высказался о будущем главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева в национальной команде, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
Источник: КФФ

«“Считаю, что главный тренер сборной Казахстана должен остаться. Команду он уже знает, нужно дать ему возможность поработать еще один цикл в Лиге Наций”.

Об этом председатель наблюдательного совета ФК “Кайрат” заявил в ходе подкаста программы “Деловое утро” радиостанции Business fm. В течение почти часа Кайрат Советаевич отвечал на вопросы ведущих, рассуждал о футболе, говорил о проблемах и искал пути их решения», — пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.

Адиев тренирует сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций, а в отборе на Евро-2024 до конца боролась за путевку в Германию.

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