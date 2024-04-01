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13:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин — о будущем Карпина: Другого тренера для сборной нет

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном продлении контракта Валерия Карпина с РФС.

Россия
Источник: Пресс-служба сборной России

«Посоветуемся с Губерниевым — мы же его поставили. Посоветуемся и скажем общее мнение. Считаю Карпина сильным тренером. Другого тренера для сборной нет. Он хорошо работает», — сказал Аршавин «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС хочет продлить контракт с Карпиным и предлагает 55-летнему специалисту двухлетнее соглашение. Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его нынешний контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года.

В марте национальная команда России под руководством Карпина одержала разгромную победу над Сербией со счетом 4:0.

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