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11:19 (мск), источник: Чемпионат.com

MD: Зидан отклоняет предложения клубов ради того, чтобы возглавить сборную Франции

Французский специалист Зинедин Зидан отклоняет предложения клубов о том, чтобы тренировать в них, поскольку ждёт приглашения на работу от сборной Франции. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Франция
Источник: AP 2023

По информации источника, на текущий момент работа в сборной Франции — единственный вариант, мотивирующий Зидана вернуться к тренерской деятельности. В ожидании предложения от Федерации футбола Франции экс-тренер «Реала» отверг приглашения ряда клубов, включая «ПСЖ».

Подчёркивается, что Зидан наладил свой быт в Испании и не хочет покидать эту страну на постоянной основе. Работа в сборной Франции позволила бы ему продолжать жить в Мадриде, покидая город только во время выездов на матчи французской национальной команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

На текущий момент сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.

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