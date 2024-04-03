Задержанного в аэропорту Рубиалеса освободили из-под стражи

По информации источника, Рубиалес был уведомлен о предъявленном ему обвинении, после чего отпущен на свободу. Отмечается, что на данный момент 46-летний испанец ожидает вызов в суд.

Ранее испанская прокуратура выдала ордер на арест Рубиалеса в связи с предполагаемыми нарушениями, допущенными им на посту президента RFEF. В марте правоохранительные органы провели обыски в штаб-квартире RFEF и доме Рубиалеса в Гранаде. Расследование связано с предполагаемыми незаконными контрактами за последние пять лет.