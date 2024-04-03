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15:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Задержанного в аэропорту Рубиалеса освободили из-под стражи

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, который ранее был задержан Гражданской гвардией страны после своего возвращения в Испанию из Доминиканской Республики, освобожден из-под стражи, сообщает La Vanguardia.

Источник: Reuters

По информации источника, Рубиалес был уведомлен о предъявленном ему обвинении, после чего отпущен на свободу. Отмечается, что на данный момент 46-летний испанец ожидает вызов в суд.

Ранее испанская прокуратура выдала ордер на арест Рубиалеса в связи с предполагаемыми нарушениями, допущенными им на посту президента RFEF. В марте правоохранительные органы провели обыски в штаб-квартире RFEF и доме Рубиалеса в Гранаде. Расследование связано с предполагаемыми незаконными контрактами за последние пять лет.

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку национальной команды Дженнифер Эрмосо. В сентябре Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса, покинувшего пост президента RFEF, уголовное дело. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила его от футбольной деятельности на три года.

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