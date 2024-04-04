Сборная Беларуси занимает 96-е место в новом рейтинге ФИФА

В новом сезоне белорусы провели два товарищеских поединка — проиграли футболистам Черногории (0:2) и разошлись миром с командой Мальты (0:0). Сейчас в активе белорусской дружины 1226,54 балла. Следующие спарринги сборная Беларуси проведет в июне, а в сентябре стартует в Лиге наций УЕФА. Соперники белорусов по группе С3 занимают такие позиции в рейтинге ФИФА: 73-я — Северная Ирландия, 83-я — Болгария, 87-я — Люксембург.



Сейчас рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира Аргентина. В топ-5 также входят Франция, Бельгия, Англия и Бразилия. Из стран бывшего СССР лучшая позиция у сборной Украины, которая находится на 22-м месте, Россия занимает 35-е место. Следующий рейтинг мужских сборных ФИФА обнародует 20 июня.



В женском рейтинге сборная Беларуси по-прежнему занимает 57-е место. Лидирует команда Испании, в первой пятерке также футболистки Англии, Франции, США и Германии. Следующий рейтинг женских команд ФИФА опубликует 14 июня.