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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси занимает 96-е место в новом рейтинге ФИФА

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси потеряла одну позицию и находится на 96-м месте в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
Источник: Reuters

В новом сезоне белорусы провели два товарищеских поединка — проиграли футболистам Черногории (0:2) и разошлись миром с командой Мальты (0:0). Сейчас в активе белорусской дружины 1226,54 балла. Следующие спарринги сборная Беларуси проведет в июне, а в сентябре стартует в Лиге наций УЕФА. Соперники белорусов по группе С3 занимают такие позиции в рейтинге ФИФА: 73-я — Северная Ирландия, 83-я — Болгария, 87-я — Люксембург.

Сейчас рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира Аргентина. В топ-5 также входят Франция, Бельгия, Англия и Бразилия. Из стран бывшего СССР лучшая позиция у сборной Украины, которая находится на 22-м месте, Россия занимает 35-е место. Следующий рейтинг мужских сборных ФИФА обнародует 20 июня.

В женском рейтинге сборная Беларуси по-прежнему занимает 57-е место. Лидирует команда Испании, в первой пятерке также футболистки Англии, Франции, США и Германии. Следующий рейтинг женских команд ФИФА опубликует 14 июня.

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