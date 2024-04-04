ФИФА изменила место Казахстана после битвы за Евро-2024
Сборная Казахстана потеряла три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана потеряла три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщают Vesti.kz.
В обновленном табеле о рангах Казахстан покинул топ-100 и теперь занимает 103-е место.
Последний матч сборная Казахстана провела 21 марта в Афинах, где в полуфинале плей-офф Лиги наций уступила команде Греции со счетом 0:5. Таким образом, подопечные Магомеда Адиева лишились шансов на выход в финальную часть чемпионата Европы-2024.
В первой десятке рейтинга ФИФА также произошли изменения. Лидерство сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы (1858 балла). На второй строчке идут французы (1840,59), а на третью позицию поднялись бельгийцы (1795,23).
Рейтинг ФИФА от 4 апреля:1 (1). Аргентина — 1858 очков;2 (2). Франция — 1840,59;3 (4). Бельгия — 1795,23;4 (3). Англия — 1794,90;5 (5). Бразилия — 1788,65;6 (7). Португалия — 1748,11;7 (6). Нидерланды — 1742,29;8 (8). Испания — 1727,50;9 (9). Италия — 1724,60;10 (10). Хорватия — 1721,07;…103 (100). Казахстан — 1203.64.