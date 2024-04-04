ФИФА изменила место Казахстана после битвы за Евро-2024

Источник: КФФ

В обновленном табеле о рангах Казахстан покинул топ-100 и теперь занимает 103-е место.

Последний матч сборная Казахстана провела 21 марта в Афинах, где в полуфинале плей-офф Лиги наций уступила команде Греции со счетом 0:5. Таким образом, подопечные Магомеда Адиева лишились шансов на выход в финальную часть чемпионата Европы-2024.

В первой десятке рейтинга ФИФА также произошли изменения. Лидерство сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы (1858 балла). На второй строчке идут французы (1840,59), а на третью позицию поднялись бельгийцы (1795,23).