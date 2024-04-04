Дядя Рубиалеса назвал племянника лжецом, сексистом и расистом

«У него дикое стремление к деньгам и роскоши. Он выбирает власть, чтобы получить деньги и секс. Думаю, что ему нужна психологическая помощь и план социального перевоспитания. Он авторитарен, сексист, а временами — расист. Мой племянник — заядлый лжец. Его вечеринки оплачивались средствами федерации. Я никогда не говорил, но это были проститутки, которым по 18 и 19 лет. Я говорил ему, что он теряет голову, что они годятся ему в дочери. Думал, что ему будет стыдно, но он не придавал этому значения», — заявил Хуан Рубиалес в интервью Tele Cinco.