Дядя Рубиалеса назвал племянника лжецом, сексистом и расистом

В марте Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии Испании провело обыски в штаб-квартире RFEF и доме Рубиалеса, позднее прокуратура выдала ордер на арест экс-главы RFEF. В среду Гражданская гвардия задержала Рубиалеса в аэропорту после его возвращения в Испанию из Доминиканской Республики. Позднее он был освобожден из-под стражи.
«У него дикое стремление к деньгам и роскоши. Он выбирает власть, чтобы получить деньги и секс. Думаю, что ему нужна психологическая помощь и план социального перевоспитания. Он авторитарен, сексист, а временами — расист. Мой племянник — заядлый лжец. Его вечеринки оплачивались средствами федерации. Я никогда не говорил, но это были проститутки, которым по 18 и 19 лет. Я говорил ему, что он теряет голову, что они годятся ему в дочери. Думал, что ему будет стыдно, но он не придавал этому значения», — заявил Хуан Рубиалес в интервью Tele Cinco.
Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку национальной команды Дженнифер Эрмосо. В сентябре Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса, покинувшего пост президента RFEF, уголовное дело. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила его от футбольной деятельности на три года.