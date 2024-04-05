Матчи сборной Казахстана под угрозой срыва: подробности

«В 2016-м году Центральный стадион Алматы, после того как была отремонтирована западная трибуна и проведены работы по обновлению, получил IV категорию от УЕФА. Однако, чтобы сохранить этот статус, было необходимо устранить некоторые проблемы.



А именно: недостаток VIP-мест, зоны приема гостей, условия для трансляции матчей по ТВ, места для комментаторов и создание телевизионных и телестудий. Также необходимо было предусмотреть достаточное количество мест и комфортные условия для работы представителей СМИ, а также парковочные места для автомобилей.



Кроме того, телевизионные компании, которые имеют эксклюзивные права на трансляцию матчей, предъявляют дополнительные требования и условия во время проведения официальных матчей национальных сборных. И требования эти регулярно обновляются, усложняются.



По моей информации, УЕФА уведомила КФФ о том, что планируется проведение контрольной инспекции стадиона в ближайшее время для подтверждения его соответствия IV категории. Комиссия УЕФА планирует прибыть в мае текущего года. И если стадион не исправит указанные проблемы, он может лишиться IV категории. А тогда играть сборной будет негде.



Напомню, что “Астана Арена” закрыта на ремонт в связи с проведением Всемирных Игр Кочевников. Надежда только на то, что на Центральном в Алматы устранят все недочеты», — говорится в его сообщении.