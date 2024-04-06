Текущие события
Футбол. Первая лига
13:00
Тюмень
Шинник
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Лечче
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Торпедо
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Алания
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
Футбол. Первая лига
16:30
КАМАЗ
Волгарь
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Гавр
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Все события
12:21 (мск), источник: Sport24

«Легендарный, суперклассный чувак, но больше психолог, нежели тренер». Смолов — о Хиддинке

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о бывшем главном тренере сборной России Гусе Хиддинке.

Россия
Анжи
Источник: РИА "Новости"

Смолов работал под руководством голландца в «Анжи» в 2012—2013 годах.

— Делал на поле что‑то, нарушая установку?

— Конкретно в моем случае позиция подразумевает креатив. Как правило, у тренеров нет конкретных требований к нападающим. Группе атаки обычно разрешается принимать решение на свое усмотрение. И тренеры не ограничивают, как правило.

Хиддинк — легендарный, суперклассный чувак, но он больше психолог, нежели тренер. Он не открыл для меня ничего нового как для игрока. Но при этом он очень хорошо разбирал психотипы игроков, у него был индивидуальный подход к каждому. Со мной он шутил, кого‑то ругал, провоцируя различные эмоции, чтобы все показывали свои 100% на поле. Насколько я знаю, Гуса все любили, знали, что он за коллектив, — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

Под руководством Гуса Хиддинка «Анжи» стал бронзовым призером чемпионата России, а сборная России выиграла бронзу на чемпионате Европы‑2008.

Читайте также от «Sport24»
Увидев такие фото Агаты Муцениеце, не сдержался даже женатый Галустян: «Жена уже пакует чемоданы»
Фигуристка Елизавета Нугуманова: «Я получила сегодня новое очень красивое вечернее платье. Шикарный образ»
Жену русского хоккеиста сравнили со звездой «18+» из-за новых фото. Ее ответ: «Иногда. В основном приличная жена»
«Будьте бдительны». В России мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы разводить людей на деньги
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь