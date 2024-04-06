Компания Adidas изменила дизайн номера 4 на футболках сборных Германии

5 апреля состоялся матч отборочного турнира на женский чемпионат Европы между сборными Австрии и Германии (2:3). Перед началом второго тайма в составе немок на поле вышла Бибиане Шульце-Солано, выступающая под четвертым номером. Дизайн номера на футболке был переработан по сравнению с ранней версией.