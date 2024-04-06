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15:30 (мск), источник: ТАСС

Компания Adidas изменила дизайн номера 4 на футболках сборных Германии

Ранее сообщилось, что Adidas не будет продавать футболки сборной Германии с номером 44 из-за сходства с эмблемой СС.

Германия
Источник: Reuters

ТАСС, 6 апреля. Компания Adidas изменила дизайн номера 4, который используется на футболках сборных Германии по футболу.

5 апреля состоялся матч отборочного турнира на женский чемпионат Европы между сборными Австрии и Германии (2:3). Перед началом второго тайма в составе немок на поле вышла Бибиане Шульце-Солано, выступающая под четвертым номером. Дизайн номера на футболке был переработан по сравнению с ранней версией.

Ранее газета Bild сообщила, что Adidas сделает невозможным выбор номера 44 при заказе персонализированной футболки сборной Германии из-за сходства с эмблемой СС.

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