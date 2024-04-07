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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Удалением и пенальти завершился первый матч Адиева в российском клубе

Грозненский «Ахмат» провел первый матч под руководством тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.

КазахстанПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

В игре 23-го тура РПЛ «Ахмат» принимал на своем поле московский «Локомотив». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 21-й минуте Алексей Миранчук ударом с пенальти открыл счет. Второй мяч «железнодорожники» забили на 58-й минуте: отличился Сергей Пиняев. Отметим, что на 19-й минуте красную карточку получил игрока «Ахмата» Дарко Тодорович.

В следующем матче, «Ахмат» 13 апреля примет на своем поле «Балтику».

Напомним, что о назначении Адиева в «Ахмат» было объявлено 5 апреля. Наставник сборной Казахстана сменил на этом посту Мирослава Ромащенко. Он будет совмещать посты в клубе из Грозного и в национальной команде.

Ахмат
0:2
Первый тайм: 0:1
Локомотив
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