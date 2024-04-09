Лопырева цитатой Джона Кеннеди оценила работу Карпина в сборной России

«Не раз уже говорила и повторюсь, что оценивать выступление сборной в сегодняшних условиях очень сложно. Вот смотрите, совсем недавно мы крупно обыграли сербов, казалось бы 4:0 в братском дерби это очень круто. Но если для наших ребят это был первый серьезный соперник за последние 2 года, то сербам явно не хватало мотивации в товарищеской игре. Предыдущие матчи с Кубой, Катаром и Камеруном оценивать также сложно», — сказала Лопырева «СЭ».

«Я скажу так: в сложное для страны и сборной время Валерий Георгиевич не унывает и продолжает строить сборную. Во время, когда нет до отказа заполненных стадионов и громких турниров он не разрывает контракт, не жалуется на отсутствие мотивации, а продолжает кропотливо работать, пусть и в тени. Его работа в сборной, как долг перед Родиной, тут вспоминается историческая фраза в инаугурационной речи Джона Кеннеди в 1961 году: “Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны”. Также и Георгиевич, принял пост и работает за ребят и за страну. Он абсолютно точно заслуживает новый контракт», — добавила Лопырева.