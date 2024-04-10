Дарья Карпина раскрыла, за кого будет болеть на Евро-2024

«Буду болеть за Грузию и за Германию.



Была в Германии в 2006 году в молодежном лагере, как раз там шел чемпионат мира, такая атмосфера. Заразилась от местных ребят симпатией к сборной Германии, состав уже другой, естественно, но симпатия осталась», — написала Карпина в сторис.