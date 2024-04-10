Дарья Карпина раскрыла, за кого будет болеть на Евро-2024
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала, за какую команду будет переживать на чемпионате Европы.
Грузия
Германия
«Буду болеть за Грузию и за Германию.
Была в Германии в 2006 году в молодежном лагере, как раз там шел чемпионат мира, такая атмосфера. Заразилась от местных ребят симпатией к сборной Германии, состав уже другой, естественно, но симпатия осталась», — написала Карпина в сторис.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Немецкая сборная попала в одну группу с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях.