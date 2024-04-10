Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Барселона
Футбол. Еврокубки
9.04
Реал
Манчестер Сити
33
Футбол. Еврокубки
9.04
Арсенал
Бавария
22
Футбол. Еврокубки
11.04
Олимпиакос П
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
11.04
Виктория Пл
Фиорентина
Все события
16:17 (мск), источник: Sport24

Дарья Карпина раскрыла, за кого будет болеть на Евро-2024

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала, за какую команду будет переживать на чемпионате Европы.

Грузия
Германия
Дарья Карпина раскрыла, за кого будет болеть на Евро-2024 | Источник: Sport24

«Буду болеть за Грузию и за Германию.

Была в Германии в 2006 году в молодежном лагере, как раз там шел чемпионат мира, такая атмосфера. Заразилась от местных ребят симпатией к сборной Германии, состав уже другой, естественно, но симпатия осталась», — написала Карпина в сторис.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Немецкая сборная попала в одну группу с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях.

Читайте также от «Sport24»
Увидев такие фото Агаты Муцениеце, не сдержался даже женатый Галустян: «Жена уже пакует чемоданы»
Фигуристка Елизавета Нугуманова: «Я получила сегодня новое очень красивое вечернее платье. Шикарный образ»
Жену русского хоккеиста сравнили со звездой «18+» из-за новых фото. Ее ответ: «Иногда. В основном приличная жена»
«Будьте бдительны». В России мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы разводить людей на деньги
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь