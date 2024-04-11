Сборной Казахстана сообщили хорошие новости по Адиеву
Известный российский агент Рустам Раджабов назвал условия, при которых главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев продлит контракт с грозненским «Ахматом», передают Vesti.kz.
«Вопрос в том, сможет ли Адиев совмещать два поста одновременно? Ведь это совершенно другой объем и другая специфика работы. Я вижу ситуацию так: если до 1 июня он даст результат в клубе, то ему предложат новый контракт. Положительный момент в том, что у него есть несколько месяцев, чтобы понять, нужно ему это или нет. Я думаю, что если результата не будет, то Магомед Мусаевич сконцентрируется на сборной Казахстана», — сказал Раджабов в интервью Meta-ratings.kz.
Адиев был назначен главным тренером «Ахмата» до 1 июня текущего года. Его первый матч во главе грозненского клуба закончился поражением. После 22 туров «Ахмат» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, Адиев с 2022 года тренирует сборную Казахстана. Национальная команда под его руководством выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024.
У тренера действует контракт с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) до конца 2024 года.