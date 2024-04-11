Сборной Казахстана сообщили хорошие новости по Адиеву

«Вопрос в том, сможет ли Адиев совмещать два поста одновременно? Ведь это совершенно другой объем и другая специфика работы. Я вижу ситуацию так: если до 1 июня он даст результат в клубе, то ему предложат новый контракт. Положительный момент в том, что у него есть несколько месяцев, чтобы понять, нужно ему это или нет. Я думаю, что если результата не будет, то Магомед Мусаевич сконцентрируется на сборной Казахстана», — сказал Раджабов в интервью Meta-ratings.kz.