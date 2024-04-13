Матч сборных России и Китая по футболу не состоится в 2024 году

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сборные России и Китая по футболу не смогут провести товарищеский матч в 2024 году, так как у китайской команды нет свободных окон. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Сборная Китая пока играет отборочный турнир к официальным соревнованиям. В 2024 году у них нет свободных окон», — сказал Митрофанов.

11 марта президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация находится в контакте с китайской федерацией по поводу проведения товарищеского матча.