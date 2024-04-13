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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:53 (мск), источник: ТАСС

Матч сборных России и Китая по футболу не состоится в 2024 году

В марте глава Российского футбольного союза сообщил о переговорах с китайской стороной по поводу проведения товарищеской игры.

Россия
КитайТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сборные России и Китая по футболу не смогут провести товарищеский матч в 2024 году, так как у китайской команды нет свободных окон. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Сборная Китая пока играет отборочный турнир к официальным соревнованиям. В 2024 году у них нет свободных окон», — сказал Митрофанов.

11 марта президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация находится в контакте с китайской федерацией по поводу проведения товарищеского матча.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В марте 2024 года россияне обыграли сербов (4:0).

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