В июне сборная России по футболу может ограничиться одной игрой

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько вариантов второго соперника для сборной России в июньскую паузу, но может ограничиться и проведением одной игры. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

21 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что 7 июня в Минске пройдет товарищеский матч между сборными России и Белоруссии.

«Есть варианты второго соперника в июне, — сказал Митрофанов. — Но окончательное решение мы примем вместе с тренерским штабом сборной, в том числе по поводу количества матчей, которые разумно сыграть. Может быть так, что сыграем один матч».

Действующий контракт главного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС истекает 1 августа 2024 года. Ранее Дюков сообщил журналистам, что новое соглашение будет обсуждаться в мае-июне. «У Валерия Георгиевича сейчас соревнования, которые закончатся после завершения летних матчей сборной. Очевидно, это время, когда вопрос должен будет решиться. Диалог идет, некоторые вопросы в переговорах требуют тишины», — отметил Митрофанов.