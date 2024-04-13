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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
13:11 (мск), источник: ТАСС

В июне сборная России по футболу может ограничиться одной игрой

На 7 июня запланирован товарищеский матч между российской и белорусской командами.

Россия
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: https://t.me/teamrussia

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько вариантов второго соперника для сборной России в июньскую паузу, но может ограничиться и проведением одной игры. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

21 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что 7 июня в Минске пройдет товарищеский матч между сборными России и Белоруссии.

«Есть варианты второго соперника в июне, — сказал Митрофанов. — Но окончательное решение мы примем вместе с тренерским штабом сборной, в том числе по поводу количества матчей, которые разумно сыграть. Может быть так, что сыграем один матч».

Действующий контракт главного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС истекает 1 августа 2024 года. Ранее Дюков сообщил журналистам, что новое соглашение будет обсуждаться в мае-июне. «У Валерия Георгиевича сейчас соревнования, которые закончатся после завершения летних матчей сборной. Очевидно, это время, когда вопрос должен будет решиться. Диалог идет, некоторые вопросы в переговорах требуют тишины», — отметил Митрофанов.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В марте 2024 года россияне обыграли сербов (4:0).

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