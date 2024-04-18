Российских футболистов не включили в национальные и международные пулы допинг-тестирования
Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года в пулы входили шесть российских игроков.
Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года в пулы входили шесть российских игроков.
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ни один из российских футболистов не входит в национальные или международные пулы допинг-тестирования. Об этом ТАСС сообщил председатель медицинского комитета Российского футбольного союза Эдуард Безуглов.
«Ни одного футболиста из России в пулах тестирования нет. Ни в национальных, ни в международных, — сказал Безуглов. — Перед чемпионатом мира по футболу — 2018 было шесть человек в пуле, но потом их убрали. Причем трое из них вообще к сборной не имели никакого отношения, и мы не знаем, почему они были включены в пул. Они не больше года побыли там, потом их убрали».
В первой половине 2018 года в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства вошли Георгий Джикия и Александр Кокорин, которые являлись кандидатами в сборную России для участия в чемпионате мира. Они были включены в систему контроля ADAMS по запросу Международной федерации футбола, которая контролировала всех потенциальных участников ЧМ-2018.
Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление такой информации или предоставление недостоверной информации может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.