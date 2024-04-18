Российских футболистов не включили в национальные и международные пулы допинг-тестирования

«Ни одного футболиста из России в пулах тестирования нет. Ни в национальных, ни в международных, — сказал Безуглов. — Перед чемпионатом мира по футболу — 2018 было шесть человек в пуле, но потом их убрали. Причем трое из них вообще к сборной не имели никакого отношения, и мы не знаем, почему они были включены в пул. Они не больше года побыли там, потом их убрали».