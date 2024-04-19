Белорусы добыли вторую победу на турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге

В сегодняшнем поединке предварительной группы В белорусы обыграли ПФК «Саратов» со счетом 6:4. В составе победителей голевой дубль в активе играющего тренера Вадима Бокача, по одному мячу забили Роман Фомин, Никита Сковородин, Владислав Кононенко и Иван Константинов. В первом матче белорусская команда также добыла волевую викторию над московским клубом «Строгино» — 5:3. Хет-трик в этой встрече оформил Андрей Водоевич, по одному голу забили Вадим Бокач и Юрий Петровский. Во втором поединке белорусы уступили чемпиону России питерскому «Кристаллу» с результатом 3:6. В составе проигравших голевой дубль в активе Юрия Петровского, один раз отличился Вадим Бокач. Завтра в последнем матче предварительного этапа команда Вадима Бокача встретится с самарскими «Крыльями Советов».
Турнирное положение: «Кристалл» — 9 очков (3 матча), Беларусь — 6 (3), «Строгино» — 6 (4), «Саратов» — 2 (3), «Крылья Советов» — 1 (3).
Положение команд в предварительной группе А: Россия — 9 (3), «Краснодар-ЮМР» — 6 (3), «Лекс» (Санкт-Петербург) — 3 (2), «Кристалл-U21» (Санкт-Петербург) — 3 (3), ЦСКА (Москва) — 0 (3).
После завершения группового этапа 21 апреля состоятся стыковые поединки за итоговые места.