Белорусы добыли вторую победу на турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге

В сегодняшнем поединке предварительной группы В белорусы обыграли ПФК «Саратов» со счетом 6:4. В составе победителей голевой дубль в активе играющего тренера Вадима Бокача, по одному мячу забили Роман Фомин, Никита Сковородин, Владислав Кононенко и Иван Константинов. В первом матче белорусская команда также добыла волевую викторию над московским клубом «Строгино» — 5:3. Хет-трик в этой встрече оформил Андрей Водоевич, по одному голу забили Вадим Бокач и Юрий Петровский. Во втором поединке белорусы уступили чемпиону России питерскому «Кристаллу» с результатом 3:6. В составе проигравших голевой дубль в активе Юрия Петровского, один раз отличился Вадим Бокач. Завтра в последнем матче предварительного этапа команда Вадима Бокача встретится с самарскими «Крыльями Советов».