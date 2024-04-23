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20:27 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты победили на старте турнира развития УЕФА в Минске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси (U-16) победно стартовала на турнире развития УЕФА в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Источник: БЕЛТА

В своем первом поединке подопечные Валерия Апанаса разгромили сверстников из Азербайджана с результатом 4:0. Уже в первом тайме Ян Приемко, Даниил Чергейко (с пенальти) и Степан Жигимонт трижды поразили ворота гостей, а после перерыва Роман Стесик установил окончательный результат. В матче открытия футболисты Узбекистана переиграли команду Таджикистана со счетом 2:1.

Во втором туре 25 апреля белорусы встретятся с таджиками, а 28 апреля завершат соревнования поединком с командой Узбекистана. Все матчи проходят на комплексе полей ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке, вход свободный.

Такие международные юношеские турниры проводятся с 2012 года под эгидой УЕФА в рамках программы HatTrick. Беларусь впервые приняла подобные соревнования в 2013 году. Сейчас в турнирах принимают участие юноши и девушки из всех 55 национальных футбольных ассоциаций, входящих в УЕФА.

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