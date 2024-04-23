Сухим разгромом завершился матч Узбекистана на Кубке Азии U23

Встреча против Вьетнама завершилась со счетом 3:0 в пользу узбекской Олимпийской сборной. В составе команды дубль на свой счет записал Алишер Одилов (четвертая и 40-я минута), еще один гол забил Руслан Жиянов (36).

Добавим, что сборная Узбекистана ранее обыграла Малайзию (2:0) и разгромила Кувейт (5:0). Узбекские футболисты выиграли группу D с максимальным количеством очков и разницей мячей 10:0. Кроме Узбекистана все три матча в своей группе (B) выиграли футболисты Южной Кореи, которые также не пропустили, но забили всего четыре гола.