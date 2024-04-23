Сухим разгромом завершился матч Узбекистана на Кубке Азии U23
Олимпийская сборная Узбекистана выиграла третий матч на Кубке Азии U23 в Катаре, сообщают Vesti.kz.
Узбекистан U21
Олимпийская сборная Узбекистана выиграла третий матч на Кубке Азии U23 в Катаре, сообщают Vesti.kz.
Встреча против Вьетнама завершилась со счетом 3:0 в пользу узбекской Олимпийской сборной.
В составе команды дубль на свой счет записал Алишер Одилов (четвертая и 40-я минута), еще один гол забил Руслан Жиянов (36).
Отметим, что защитник «Кайрата» Иброхимхалил Юлдошев провел встречу целиком.
Добавим, что сборная Узбекистана ранее обыграла Малайзию (2:0) и разгромила Кувейт (5:0). Узбекские футболисты выиграли группу D с максимальным количеством очков и разницей мячей 10:0. Кроме Узбекистана все три матча в своей группе (B) выиграли футболисты Южной Кореи, которые также не пропустили, но забили всего четыре гола.