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12:01 (мск), источник: ТАСС

Тренер юношеской сборной России выразил надежду на допуск до международных соревнований

Турнир развития УЕФА проходит в Волгограде с 24 по 28 апреля.

Россия
Источник: БЕЛТА

ВОЛГОГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Старший тренер юношеской сборной России (игроки до 16 лет) Станислав Коротаев надеется на допуск команды до международных соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он рассказал ТАСС.

Турнир развития УЕФА проходит в Волгограде с 24 по 28 апреля, в нем принимают участие команды России, Ганы, Казахстана и Сербии. 24 апреля сборная России обыграла команду Ганы со счетом 3:1.

«Как тренер я очень надеюсь, что нас туда (на международные соревнования — прим. ТАСС) пустят и что мы будем участвовать в европейских отборочных циклах. Надежда есть, она умирает последней. Так что мы всегда надеемся и ждем, что все это разрешится положительно», — сказал собеседник агентства.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года УЕФА допустил до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет, ФИФА также подкрепил данное решение своим согласием. Однако позже УЕФА не нашел технического решения для добавления команд в отбор на чемпионаты Европы, так как жеребьевка уже прошла.

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