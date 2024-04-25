Тренер юношеской сборной России выразил надежду на допуск до международных соревнований

ВОЛГОГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Старший тренер юношеской сборной России (игроки до 16 лет) Станислав Коротаев надеется на допуск команды до международных соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он рассказал ТАСС.

Турнир развития УЕФА проходит в Волгограде с 24 по 28 апреля, в нем принимают участие команды России, Ганы, Казахстана и Сербии. 24 апреля сборная России обыграла команду Ганы со счетом 3:1.

«Как тренер я очень надеюсь, что нас туда (на международные соревнования — прим. ТАСС) пустят и что мы будем участвовать в европейских отборочных циклах. Надежда есть, она умирает последней. Так что мы всегда надеемся и ждем, что все это разрешится положительно», — сказал собеседник агентства.