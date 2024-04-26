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21:13 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекистан выбил действующего чемпиона из Кубка Азии по футболу

Сборная Узбекистана вышла в полуфинал Кубка Азии среди футболистов до 23 лет. Турнир проходит в Катаре, передают Vesti.kz.

Узбекистан U21
Саудовская Аравия (олимп.)
Источник: Championat.asia

В четвертьфинале узбекистанцы обыграли Саудовскую Аравию — 2:0. Голами отметились Хусаин Норчаев (45+2-я минута) и Умарали Рахмоналиев (83-я). При этом соперник с 70-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Аймана Яхьи.

Саудовцы были действующими обладателями Кубка Азии.

Узбекистанцы в четвертый раз подряд добрались до полуфинала. На этой стадии, 29 апреля, они сыграют с Индонезией.

Победители полуфиналов и матча за третье место получат путевки на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция).

Напомним, что сборную Узбекистана до 23 лет возглавляет Тимур Кападзе, который известен казахстанским болельщикам по выступлениям за «Актобе» с 2012 по 2014 год.

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