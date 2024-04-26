Узбекистан выбил действующего чемпиона из Кубка Азии по футболу

Источник: Championat.asia

В четвертьфинале узбекистанцы обыграли Саудовскую Аравию — 2:0. Голами отметились Хусаин Норчаев (45+2-я минута) и Умарали Рахмоналиев (83-я). При этом соперник с 70-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Аймана Яхьи.

Саудовцы были действующими обладателями Кубка Азии.

Узбекистанцы в четвертый раз подряд добрались до полуфинала. На этой стадии, 29 апреля, они сыграют с Индонезией.

Победители полуфиналов и матча за третье место получат путевки на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция).