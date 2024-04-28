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22:51 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты выиграли турнир развития УЕФА в Минске

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси (U-16) стала победителем турнира развития УЕФА, который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем заключительном поединке подопечные Валерия Апанаса обыграли сверстников из Узбекистана со счетом 2:0. Оба гола были забиты в начале второй половины встречи: сначала Мухаммадали Мусахонов срезал мяч в свои ворота, а потом отличился Ян Приемко. Это третья виктория белорусов: в стартовом матче они разгромили команду Азербайджана с результатом 4:0 (голы: Даниил Чергейко, с пенальти, Ян Приемко, Степан Жигимонт, Роман Стесик), а потом также уверенно переиграли сборную Таджикистана — 5:1 (голы: Даниил Чергейко — 2, Ян Приемко, Роман Стесик, Илья Веренич, с пенальти).

Таким образом, белорусская дружина завоевала главный приз, на второй позиции узбекские футболисты, а третье место у азербайджанской команды, которая сегодня одолела таджиков в серии послематчевых пенальти.

Такие международные юношеские турниры проводятся с 2012 года под эгидой УЕФА в рамках программы HatTrick. Беларусь впервые приняла подобные соревнования в 2013 году. Сейчас в турнирах принимают участие юноши и девушки из всех 55 национальных футбольных ассоциаций, входящих в УЕФА.

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