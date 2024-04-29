Сборная Узбекистана по футболу вышла на Олимпиаду! Помогли — защитник «Кайрата», экс-игрок «Актобе» и друг Зайнутдинова

В полуфинале узбекистанцы уверенно обыграли сверстников из Индонезии со счетом 2:0. Эта победа является большим историческим достижением для футбола и в целом спорта Узбекистана, ведь ранее страна никогда не делегировала свою команду на олимпийский футбольный турнир.

Нынешней «молодежкой» Узбекистана руководит бывший игрок сборной Тимур Кападзе. Он знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за «Актобе», в 2013 году Кападзе даже признавали лучшим легионером КПЛ, к слову тогда же он помог «красно-белым» завоевать до сих пор последнее чемпионство клуба.

Нынешнее молодое поколение сборной Узбекистана действительно впечатляет и показывает огромный потенциал, их успехи на Кубке Азии отнюдь не случайны.

В частности, в обороне растет 20-летний защитник Абдукодир Хусанов, прошлым летом его из белорусского «Энергетика БГУ» забрал французский «Ланс». Хусанова номинировали на премию Golden Boy в 2024 году (Лучший молодой игрок Европы), а за «Ланс» он уже успел сыграть в группе Лиги чемпионов.

В полузащите сверкает пожалуй главная звезда этой команды и одна из главных во всем узбекистанском футболе — Аббосбек Файзуллаев. В прошлом году он перебрался в ЦСКА, где ему помог с адаптацией Бахтиер Зайнутдинов, которого хавбек называет своим большим другом. 20-летний Файзуллаев разорвал РПЛ в первом же сезоне — сейчас у него 3+8 по голам и ассистам в 18 матчах. Аббосбек почти наверняка заберет звание лучшего новичка сезона, а уже ближайшим летом за ним готовы прийти даже топ-клубы Европы (зимой возникли слухи об интересе «Баварии»).

Ради важнейшего выступления на Кубке Азии Узбекистану и лично игроку пришлось приложить немало усилий и даже несколько подпортить репутацию внутри фанатского движения ЦСКА. Файзуллаев должен был уехать в сборную сразу после дерби со «Спартаком», однако в предыдущем матче он по мнению болельщиков специально заработал четвертую желтую карточку в сезоне, чтобы получить дисквалификацию и раньше уехать на турнир в Катар. Так или иначе, Файзуллаев действительно помог сборной, в плей-офф он сделал ассист в четвертьфинале с Саудовской Аравией.

К слову, как в ЦСКА, так и в «Кайрат» по слухам обращались даже из правительства Узбекистана по своим игрокам. Алматинский клуб также с трудом отпустил своего защитника — Иброхимхалила Юлдошева. Левый фулбек прибыл в сборную еще до старта группового этапа и в итоге принял участие во всех играх, правда в прошедшем полуфинале вышел лишь на замену в конце.

Кроме того, в составе Узбекистана есть еще несколько заметных игроков — хавбек казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиев, нападающий «Аль-Вахды» (ОАЭ) Ходжимат Эркинов и опять же знакомый нам по «Кайрату», капитан нынешней молодежки Жасурбек Жалоллидинов. Последний уехав их Алматы и вернувшись на родину успешно перезапустил карьеру — в прошлом году оформил 5+4 по голам и ассистам в 21 матче.

По дистанции Кубка Азии Узбекистан идет не просто уверенно, а скорее идеально. У команды Кападзе до сих пор ни одного пропущенного гола на турнире, разница мячей 14:0! В группе они снесли Малайзию, Кувейт и Вьетнам, а в плей-офф расправились с Саудовской Аравией и Индонезией. В финале они сыграют либо с Ираком, либо с Японией. Решающий матч пройдет 3 мая.