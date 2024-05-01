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20:45 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты Беларуси в июне сыграют с израильтянами в Будапеште

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен один из июньских соперников национальной сборной Беларуси по футболу, сообщает БЕЛТА.

Беларусь
ИзраильТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

На 11 июня намечен товарищеский поединок белорусов со сборной Израиля, который пройдет в Будапеште на поле стадионе «Ференца Сусы». На этой арене соперники встречались в июне прошлого года в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024, и тогда белорусы упустили победу на последних минутах встречи — 1:2. Во втором поединке квалификационной группы I в Тель-Авиве израильтяне также вырвали победу в самой концовке игры — 1:0.

Информация о втором июньском спарринге команды Беларуси будет обнародована позже.

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