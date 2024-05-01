Футболисты Беларуси в июне сыграют с израильтянами в Будапеште

На 11 июня намечен товарищеский поединок белорусов со сборной Израиля, который пройдет в Будапеште на поле стадионе «Ференца Сусы». На этой арене соперники встречались в июне прошлого года в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024, и тогда белорусы упустили победу на последних минутах встречи — 1:2. Во втором поединке квалификационной группы I в Тель-Авиве израильтяне также вырвали победу в самой концовке игры — 1:0.



Информация о втором июньском спарринге команды Беларуси будет обнародована позже.