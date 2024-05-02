Ещенко высказался о товарищеском матче сборной России с Беларусью

«Хорошо, что сборная России проводит товарищеские матчи. Лучше же играть, чем не играть. Правильно? Тем более можно просматривать молодых футболистов и пробовать разные схемы. Тренеру виднее, что и как делать», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.