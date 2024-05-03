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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:07 (мск), источник: ТАСС

Матч сборных России и Таджикистана по футболу может пройти в конце 2025 года

Проведение встречи будет зависеть от отборочного турнира команды Таджикистана на чемпионат мира — 2026.

Россия
ТаджикистанТоварищеские матчи: календарь
Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных России и Таджикистана по футболу может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года, но проведение встречи будет зависеть от отборочного турнира команды Таджикистана на чемпионат мира — 2026. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

2 мая генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил ТАСС, что организация получила предложение от Федерации футбола Таджикистана провести матч в России.

«У нас 6 и 11 июня будут матчи в рамках второго раунда отборочного турнира на чемпионат мира против сборных Иордании и Пакистаном соответственно, — сообщили в пресс-службе. — На данный момент мы занимаем третье место в группе, две лучшие команды выйдут на Кубок Азии 2027 года и продолжат борьбу за путевку на мировое первенство. Если наша сборная выйдет в следующий раунд, то в сентябре, октябре и ноябре у нас будут матчи в рамках отбора на чемпионат мира. То есть матч со сборной России может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года».

«Пока детальных разговоров по поводу матча со сборной России не было, еще рано об этом говорить. В ноябре 2022 года мы играли в Душанбе, тогда между Федерацией футбола Таджикистана и Российским футбольным союзом был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках него юношеские сборные играли в Душанбе и в Турции. Если ответный матч между основными сборными состоится, то он также будет полезен для обеих команд», — добавили в пресс-службе.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. 17 ноября 2022 года сборная России на выезде сыграла вничью с командой Таджикистана со счетом 0:0. 26 апреля 2024 года РФС утвердил концепцию развития сборной России, предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей, соперниками должны быть команды из топ-80 рейтинга ФИФА. Сборная Таджикистана занимает 99-е место в рейтинге ФИФА.

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