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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
13:39 (мск), источник: ТАСС

В Белорусской федерации футбола объяснили выбор даты матча со сборной России

Товарищеский матч сборных России и Белоруссии состоится в Минске 7 июня.

БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Дата товарищеского матча сборных Белоруссии и России была согласована обеими сторонами, после игры, которая состоится 7 июня, у болельщиков будет возможность провести выходные в Минске. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

2 мая пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Игра будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«7 июня все-таки ближе к выходному дню. Думаю, что в том числе для российских болельщиков будет приятно приехать в Минск, а потом провести уикенд в нашей замечательной столице, — сказал Василевич. — Мы сообща с РФС принимали это решение, без каких-то ультиматумов. Договорились о проведении матча, предложили такой вариант, обе федерации согласились, назначили на 7 июня».

«В ближайшее время билеты поступят в продажу. Мы сейчас обсуждаем варианты со временем начала игры, чтобы в билете было уже отражено. Поэтому я думаю, что если не в понедельник, так во вторник они поступят в продажу. Мы окажем все необходимое содействие для сборной России, постараемся удовлетворить все запросы, мы гостеприимные люди. Пока не общались с РФС по поводу прибытия сборной России в Минск, мы занимаемся организацией матча», — добавил Василевич.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Белорусские клубы и сборные продолжают выступать в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА на нейтральных полях и без зрителей.

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