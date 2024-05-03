В белорусской федерации заинтересованы в проведении ответного матча со сборной России

«Проведение ответного товарищеского матча со сборной России не обсуждалось, — сказал Василевич. — Эта игра точно не пройдет в этом году, так как у нас все игровые окна осенью будут заняты. По следующему году пока не знаем свой календарь, узнаем только после жеребьевки отбора на чемпионат мира. Но, конечно, нам было бы интересно провести товарищеский матч в России, с удовольствием съездили и сыграли бы на одной из ведущих арен в России. Нам было бы это интересно, скажем так, сделать ответный визит».