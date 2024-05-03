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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
13:38 (мск), источник: ТАСС

В белорусской федерации заинтересованы в проведении ответного матча со сборной России

Сборные Белоруссии и России по футболу 7 июня проведут товарищеский матч на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

Беларусь
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола заинтересована в проведении ответного матча со сборной России на территории Российской Федерации, но пока такая возможность не обсуждалась. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

7 июня сборные Белоруссии и России проведут товарищеский матч на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

«Проведение ответного товарищеского матча со сборной России не обсуждалось, — сказал Василевич. — Эта игра точно не пройдет в этом году, так как у нас все игровые окна осенью будут заняты. По следующему году пока не знаем свой календарь, узнаем только после жеребьевки отбора на чемпионат мира. Но, конечно, нам было бы интересно провести товарищеский матч в России, с удовольствием съездили и сыграли бы на одной из ведущих арен в России. Нам было бы это интересно, скажем так, сделать ответный визит».

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Белорусские клубы и сборные продолжают выступать в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА на нейтральных полях и без зрителей.

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