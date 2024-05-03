В Минске ждут аншлаг на товарищеском матче Белоруссия — Россия

Игра пройдет 7 июня на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.
"Товарищеский матч сборных России и Белоруссии — официальная игра, согласованная с УЕФА, поэтому очки за нее пойдут в общую копилку наших национальных команд в рейтинге сборных. Что касается планов, то на следующей неделе мы планируем продажу билетов на эту игру.
Стадион «Динамо» в Минске вмещает 22 тысячи зрителей, мы ждем аншлаг. В остальном, все зависит от любителей футбола из России и Белоруссии", — сказал Василевич в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.