Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лорьян
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
27.03
Аргентина
Коста-Рика
26.03
Испания
Бразилия
26.03
Франция
Чили
26.03
Египет
Хорватия
26.03
Люксембург
Казахстан
26.03
Англия
Бельгия
26.03
Германия
Нидерланды
26.03
Шотландия
Северная Ирландия
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:05 (мск), источник: Sport24

В Минске ждут аншлаг на товарищеском матче Белоруссия — Россия

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич поделился ожиданиями от товарищеской встречи сборных Белоруссии и России.

Беларусь
РоссияТоварищеские матчи: календарь

Игра пройдет 7 июня на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

"Товарищеский матч сборных России и Белоруссии — официальная игра, согласованная с УЕФА, поэтому очки за нее пойдут в общую копилку наших национальных команд в рейтинге сборных. Что касается планов, то на следующей неделе мы планируем продажу билетов на эту игру.

Стадион «Динамо» в Минске вмещает 22 тысячи зрителей, мы ждем аншлаг. В остальном, все зависит от любителей футбола из России и Белоруссии", — сказал Василевич в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Читайте также от «Sport24»
Россиянка рассказала, что ее удивило в Китае: «У китайцев так не принято, у них это вызывает недоумение»
Русская биатлонистка, сделавшая пирсинг сосков: «Папа узнал из новостей. Я готова на многое во имя самовыражения»
«Жестоко такое с утра мужикам показывать». Видео, после которого русскую спортсменку атаковали «пацаны в директе»
Бывшая жена украинского футболиста: «Почему так много мужиков, зацикленных на анале? Думаю, им интересно просто»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь