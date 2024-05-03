В Минске ждут аншлаг на товарищеском матче Белоруссия — Россия

"Товарищеский матч сборных России и Белоруссии — официальная игра, согласованная с УЕФА, поэтому очки за нее пойдут в общую копилку наших национальных команд в рейтинге сборных. Что касается планов, то на следующей неделе мы планируем продажу билетов на эту игру.