Гол на 91-й минуте выявил обладателя Кубка Азии с участием Узбекистана

Исход встречи решился в компенсированное время, когда на 90+1-й минуте победный гол забил Фуки Ямада.

Саудовская Аравия была действующим чемпионом, но не смогла защитить титул после поражения от Узбекистана в четвертьфинале.

Таким образом, три лучшие команды турнира (Япония, Узбекистан и Ирак, победивший в матче за третье место Индонезию 2:1) пробились на Олимпийские игры-2024, а четвертая лучшая сборная — Индонезия — встретится в раунде плей-офф с Гвинеей от Африканской конфедерации футбола за право поехать в Париж. Матч состоится 9 мая.