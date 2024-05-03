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21:24 (мск), источник: Vesti.kz

Гол на 91-й минуте выявил обладателя Кубка Азии с участием Узбекистана

В Дохе (Катар) определился обладатель Кубка Азии по футболу среди юношей до 23 лет. В финале сборная Японии обыграла Узбекистан (1:0), передают Vesti.kz.

Узбекистан U21
Япония (олимп.)
Источник: Championat.asia

Исход встречи решился в компенсированное время, когда на 90+1-й минуте победный гол забил Фуки Ямада.

Саудовская Аравия была действующим чемпионом, но не смогла защитить титул после поражения от Узбекистана в четвертьфинале.

Таким образом, три лучшие команды турнира (Япония, Узбекистан и Ирак, победивший в матче за третье место Индонезию 2:1) пробились на Олимпийские игры-2024, а четвертая лучшая сборная — Индонезия — встретится в раунде плей-офф с Гвинеей от Африканской конфедерации футбола за право поехать в Париж. Матч состоится 9 мая.

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