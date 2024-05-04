Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Химки
Сокол
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Кадис
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
19:00
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Все события
15:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пьянич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Бывший футболист итальянского «Ювентуса» и испанской «Барселоны» Миралем Пьянич, который на данный момент выступает за «Аль-Шараджу» из ОАЭ, объявил о завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина
Источник: AP 2023

Пьяничу 34 года. Он выступал за национальную команду с 2008 года. Полузащитник занимает второе место в истории по количеству проведенных матчей за национальную команду — 115 (17 голов). Лидирует Эдин Джеко (134).

«После 16 лет, которые я провел в сборной Боснии и Герцеговины, настал момент сказать, что все кончено. Это, конечно, одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать, но я с огромной гордостью и истинным удовлетворением говорю — достаточно. Я испытал столько радости, съездил на чемпионат мира — это была мечта, которая стала реальностью. Я всегда носил форму своей страны с любовью и гордостью, играл за свой народ, за наших верных фанатов по всему миру», — написал Пьянич в Instagram*.

В 2014 году сборная Боснии и Герцеговины достигла своего лучшего результата в истории, заняв первое место в группе на отборочном турнире чемпионата мира, что дало ей прямую путевку на ЧМ в Бразилии. На самом турнире команда заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь