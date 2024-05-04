Пьянич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины

«После 16 лет, которые я провел в сборной Боснии и Герцеговины, настал момент сказать, что все кончено. Это, конечно, одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать, но я с огромной гордостью и истинным удовлетворением говорю — достаточно. Я испытал столько радости, съездил на чемпионат мира — это была мечта, которая стала реальностью. Я всегда носил форму своей страны с любовью и гордостью, играл за свой народ, за наших верных фанатов по всему миру», — написал Пьянич в Instagram*.