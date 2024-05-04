Пьянич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины

Пьяничу 34 года. Он выступал за национальную команду с 2008 года. Полузащитник занимает второе место в истории по количеству проведенных матчей за национальную команду — 115 (17 голов). Лидирует Эдин Джеко (134).
«После 16 лет, которые я провел в сборной Боснии и Герцеговины, настал момент сказать, что все кончено. Это, конечно, одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать, но я с огромной гордостью и истинным удовлетворением говорю — достаточно. Я испытал столько радости, съездил на чемпионат мира — это была мечта, которая стала реальностью. Я всегда носил форму своей страны с любовью и гордостью, играл за свой народ, за наших верных фанатов по всему миру», — написал Пьянич в Instagram*.
В 2014 году сборная Боснии и Герцеговины достигла своего лучшего результата в истории, заняв первое место в группе на отборочном турнире чемпионата мира, что дало ей прямую путевку на ЧМ в Бразилии. На самом турнире команда заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.
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