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18:27 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруски уступили футболисткам Турции на турнире развития УЕФА в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушки юниорской сборной Беларуси (U-16) потерпели первое поражение на турнире развития УЕФА, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в поединке второго игрового дня команда Марины Лис уступила сверстницам из Турции со счетом 1:3. Белоруски вышли вперед на 11-й минуте встречи после точного удара Дианы Кацынель, но еще к перерыву турчанки вышли вперед, а во второй половине встречи забили третий мяч в ворота белорусок. В первом туре сборная Беларуси обыграла команду Азербайджана с результатом 3:1, а турчанки оказались сильнее сборной Казахстана — 5:0. Игровое время сегодняшнего матча между футболистками Азербайджана и Казахстана завершилось вничью — 2:2, а в серии послематчевых пенальти успех был на стороне казахстанской сборной — 4:1.

В заключительный день соревнований 7 мая состоятся две встречи: Турция — Азербайджан (начало в 11.00), Беларусь — Казахстан (14.00).

Недавно в таком же турнире среди юношей победила сборная Беларуси, которая опередила команды Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

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