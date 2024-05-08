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18:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Белоруссии объявили о старте продаж билетов на матч с Россией

В Белоруссии запустили продажи билетов на товарищеский матч с Россией. Об этом сообщила пресс-служба белорусской федерации футбола.

Беларусь
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Источник: БЕЛТА

Товарищеский матч между сборными Белоруссии и России пройдет в Минске на стадионе «Динамо». Игра состоится 7 июня. Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В последнем товарищеском матче сборная России 21 марта разгромила Сербию — 4:0.

Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА. Белоруссия идет на 96-й строчке.

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