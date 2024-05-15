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00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе ответил на вопрос о своём участии на Олимпийских играх в Париже

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, примет ли он участие в Олимпийских играх, которые состоятся грядущим летом в Париже.

Франция (олимп.)
ПСЖ
Мбаппе ответил на вопрос о своём участии на Олимпийских играх в Париже | Источник: Чемпионат.com

«Все знают ситуацию. Решение зависит не от меня. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Олимпийские игры пройдут независимо от того, буду ли я присутствовать на них или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция — это спортивная страна, открытая миру», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что грядущим летом Мбаппе присоединится к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента. При этом подчёркивалось, что руководство «Королевского» клуба не намерено отпускать никого из своих игроков на Олимпиаду. Планируется, что она пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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