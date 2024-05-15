Мбаппе ответил на вопрос о своём участии на Олимпийских играх в Париже

«Все знают ситуацию. Решение зависит не от меня. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Олимпийские игры пройдут независимо от того, буду ли я присутствовать на них или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция — это спортивная страна, открытая миру», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.