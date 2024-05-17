Карпин объяснил непопадание Головина в состав сборной России на матч с белорусами

«Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске, — сказал Карпин. — Что касается футболистов, которые могут сыграть в суперфинале Фонбет — Кубка России, то, если [Андрей] Мостовой, [Иван] Сергеев и [Евгений] Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок. То же самое с Алексеем Миранчуком — 2 июня у него заключительный матч в чемпионате Италии, после которого, если ничего не помешает, он присоединится к команде».