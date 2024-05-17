Карпин объяснил непопадание Головина в состав сборной России на матч с белорусами

В четверг был опубликован расширенный состав сборной России для участия в товарищеском матче с командой Белоруссии, который пройдет 7 июня в Минске. В список из 33 футболистов не попал Головин.
«Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске, — сказал Карпин. — Что касается футболистов, которые могут сыграть в суперфинале Фонбет — Кубка России, то, если [Андрей] Мостовой, [Иван] Сергеев и [Евгений] Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок. То же самое с Алексеем Миранчуком — 2 июня у него заключительный матч в чемпионате Италии, после которого, если ничего не помешает, он присоединится к команде».
18 апреля в «Монако» подтвердили ТАСС, что Головин получил травму. 20 апреля в «Монако» сообщили ТАСС, что Головин из-за растяжения левой лодыжки пропустит несколько недель. По информации газеты L'Equipe, игрок пропустит остаток сезона.
27-летний полузащитник в текущем сезоне забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 25 играх чемпионата Франции. «Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 64 очка в 33 матчах. В заключительной встрече чемпионата «Монако» сыграет с «Нантом» 19 мая.