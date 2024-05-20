Эдерсон пропустит Кубок Америки из-за травмы

Ранее Эдерсон не смог принять участие в двух последних матчах клубного сезона за «Манчестер Сити». Причиной стал перелом левой глазницы, полученной во встрече Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма» (2:0) 14 мая.

Место Эдерсона в заявке на Кубок Америки займет вратарь «Сан-Паулу» Рафаэл. Также сборная Бразилии дозаявила на турнир защитника итальянского «Ювентуса» Бремера, полузащитников Эдерсона да Силву из итальянской «Аталанты» и Пепе из «Порту». Такой шаг стал возможным после того, как 16 мая Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) разрешила национальным командам расширить заявку на Кубок Америки с 23 до 26 человек.