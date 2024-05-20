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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эдерсон пропустит Кубок Америки из-за травмы

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Вратарь английского «Манчестер Сити» Эдерсон не сможет помочь сборной Бразилии на предстоящем Кубке Америки, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Бразилия
Источник: AP 2023

Ранее Эдерсон не смог принять участие в двух последних матчах клубного сезона за «Манчестер Сити». Причиной стал перелом левой глазницы, полученной во встрече Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Тоттенхэма» (2:0) 14 мая.

Место Эдерсона в заявке на Кубок Америки займет вратарь «Сан-Паулу» Рафаэл. Также сборная Бразилии дозаявила на турнир защитника итальянского «Ювентуса» Бремера, полузащитников Эдерсона да Силву из итальянской «Аталанты» и Пепе из «Порту». Такой шаг стал возможным после того, как 16 мая Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) разрешила национальным командам расширить заявку на Кубок Америки с 23 до 26 человек.

Кубок Америки — 2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Первоначально турнир должен был пройти в Эквадоре, однако страна отказалась от его проведения. В связи с этим организаторы приняли решение о переносе соревнований в США.

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