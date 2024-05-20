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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
20:29 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Арменией и Азербайджаном

Сборная Казахстана по футболу назвала расширенный состав на товарищеские матчи с Арменией (7 июня) и Азербайджаном (11 июня), передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Казахстан
Армения
АзербайджанТоварищеские матчи: календарь
Источник: КФФ

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»), Александр Заруцкий («Астана»);

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Багдат Каиров, Алибек Касым, Адильхан Танжариков (все — «Актобе»), Сергей Малый, Темирдан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Адильхан Добай («Жетысу»), Михаил Габышев («Елимай»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев («Арсенал», Россия);

Полузащитники: Асзат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все — «Ордабасы»), Максим Самородов, Рамазан Оразов, Арман Кенесов (все «Актобе»), Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (оба «Астана»), Адилет Садыбеков («Кайрат»), Ислам Чесноков («Тобол»);

Нападающие: Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов, Эльхан Астанов (все — «Астана»), Иван Свиридов («Елимай»), Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция).

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