Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Арменией и Азербайджаном
Сборная Казахстана по футболу назвала расширенный состав на товарищеские матчи с Арменией (7 июня) и Азербайджаном (11 июня), передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Сборная Казахстана по футболу назвала расширенный состав на товарищеские матчи с Арменией (7 июня) и Азербайджаном (11 июня), передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Состав сборной Казахстана:
Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»), Александр Заруцкий («Астана»);
Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Багдат Каиров, Алибек Касым, Адильхан Танжариков (все — «Актобе»), Сергей Малый, Темирдан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Адильхан Добай («Жетысу»), Михаил Габышев («Елимай»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев («Арсенал», Россия);
Полузащитники: Асзат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все — «Ордабасы»), Максим Самородов, Рамазан Оразов, Арман Кенесов (все «Актобе»), Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (оба «Астана»), Адилет Садыбеков («Кайрат»), Ислам Чесноков («Тобол»);
Нападающие: Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов, Эльхан Астанов (все — «Астана»), Иван Свиридов («Елимай»), Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция).