Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Арменией и Азербайджаном

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — «Астана»), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Багдат Каиров, Алибек Касым, Адильхан Танжариков (все — «Актобе»), Сергей Малый, Темирдан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Адильхан Добай («Жетысу»), Михаил Габышев («Елимай»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Александр Зуев («Арсенал», Россия);