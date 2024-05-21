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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Агент: Адиев останется в сборной Казахстана и получит клуб КПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем Магомеда Адиева в грозненском «Ахмате» и сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Казахстан
Источник: ФК "Ахмат"

— Это очень сложная тема. Грозный — его дом. Он сейчас свою миссию выполнил, оставил «Ахмат» в РПЛ.

У сборной Казахстана скоро начнется новый отборочный цикл. Отбор на ЧМ намного сложнее, но там у него будут международные матчи. Плюс у Адиева очень хорошие отношения с президентом федерации футбола Казахстана.

Дальнейшее совмещение с «Ахматом» невозможно, нужно будет делать выбор.

— Контракт со сборной Казахстана у него до конца года?

— Да, но Казахстан предлагает продление. Я скажу больше: не исключен вариант, что Адиев получит не только сборную Казахстана, но и местный клуб.

— «Кайрат»?

— Не буду говорить какой. Но это не «Кайрат», — сказал агент в беседе на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт до конца сезона. Грозненцы с 35 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Параллельно Адиев возглавляет сборную Казахстана.

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