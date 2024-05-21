В «Реал Сосьедад» назвали идеальной форму Захаряна для выступления за сборную России
Полузащитник испанского клуба попал в расширенный состав сборной России на июньский сбор.
Полузащитник испанского клуба попал в расширенный состав сборной России на июньский сбор.
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян находится в идеальной форме для того, чтобы выступать за сборную России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.
Захарян попал в расширенный состав сборной России на июньский сбор. 7 июня сборная России проведет товарищеский матч с командой Белоруссии, встреча пройдет в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».
«Арсен находится в идеальной форме для того, чтобы играть за национальную команду», — сообщили в пресс-службе.
Захаряну 20 лет, в «Реал Сосьедад» он перешел летом 2023 года из московского «Динамо». В нынешнем сезоне полузащитник провел за испанский клуб 39 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи. «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 25 мая команда дома сыграет с мадридским «Атлетико» в заключительном, 38-м туре.