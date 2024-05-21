Текущие события
Футбол. Первая лига
20.05
Сокол
Волгарь
Футбол. Первая лига
20.05
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
20.05
Торпедо
Шинник
Футбол. Зарубежный
20.05
Салернитана
Верона
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Все события
11:43 (мск), источник: ТАСС

В «Реал Сосьедад» назвали идеальной форму Захаряна для выступления за сборную России

Полузащитник испанского клуба попал в расширенный состав сборной России на июньский сбор.

Россия
Реал Сосьедад
Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян находится в идеальной форме для того, чтобы выступать за сборную России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Захарян попал в расширенный состав сборной России на июньский сбор. 7 июня сборная России проведет товарищеский матч с командой Белоруссии, встреча пройдет в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

«Арсен находится в идеальной форме для того, чтобы играть за национальную команду», — сообщили в пресс-службе.

Захаряну 20 лет, в «Реал Сосьедад» он перешел летом 2023 года из московского «Динамо». В нынешнем сезоне полузащитник провел за испанский клуб 39 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи. «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 25 мая команда дома сыграет с мадридским «Атлетико» в заключительном, 38-м туре.

Читайте также от «ТАСС»
Брылин: отстранение игроков из-за обвинения в изнасиловании нанесло команде огромный урон
Тарасова: у нас есть люди, которые получают зарплату, посмотрим, как они будут сражаться за эту ситуацию
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с "Тулузой"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь