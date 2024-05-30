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20:29 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки победили иранок в первом спарринге в Тегеране

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси крупно обыграли команду Ирана в первом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Тегеране подопечные Юрия Малеева победили с сухим счетом 3:0. В первом тайме отличилась Анастасия Линник, а после перерыва голевой дубль оформила Мелана Суровцева.

Второй спарринг также пройдет в иранской столице — 2 июня. Сейчас сборная Беларуси занимает 57-е место в женском рейтинге ФИФА, команда Ирана находится на 61-й позиции.

Ранее футболистки национальных сборных Беларуси и Ирана встречались пять раз — белоруски одержали три виктории, один поединок завершился вничью, один раз выиграли иранки.

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