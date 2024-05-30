Белорусские футболистки победили иранок в первом спарринге в Тегеране

Сегодня в Тегеране подопечные Юрия Малеева победили с сухим счетом 3:0. В первом тайме отличилась Анастасия Линник, а после перерыва голевой дубль оформила Мелана Суровцева.



Второй спарринг также пройдет в иранской столице — 2 июня. Сейчас сборная Беларуси занимает 57-е место в женском рейтинге ФИФА, команда Ирана находится на 61-й позиции.



Ранее футболистки национальных сборных Беларуси и Ирана встречались пять раз — белоруски одержали три виктории, один поединок завершился вничью, один раз выиграли иранки.