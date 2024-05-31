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01:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший футболист итальянского «Наполи», английского «Манчестер Юнайтед» и французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая.

Уругвай
Источник: Официальный твиттер клуба "Манчестер Юнайтед"

«Моя дорогая сборная. Я просто хочу поблагодарить тебя за каждый урок, которая ты дала мне пережить, пока я был с тобой. Спасибо каждому человеку, который был со мной на этом пути на протяжении стольких лет. Я был и всегда буду счастлив, что надел эту футболку, чтобы представлять то, что я люблю больше всего в мире — мою страну. Без сомнения, это были долгие драгоценные годы. Мне есть, что сказать, рассказать и вспомнить. Сегодня я решил завершить карьеру в сборной, но я всегда буду следовать за ними с бьющимся сердцем, как тогда, когда наступала моя очередь выходить на поле в этой красивой футболке», — написал Кавани в Instagram*.

Кавани 37 лет. Он выступал за сборную Уругвая с февраля 2008 года и выиграл с командой Кубок Америки 2011 года. Всего на его счету 136 матчей и 58 забитых мячей в составе национальной команды. Он занимает второе место по голам в сборной Уругвая, уступая экс-форварду «Ливерпуля» и «Барселоны» Луису Суаресу (68).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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