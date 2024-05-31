Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая

«Моя дорогая сборная. Я просто хочу поблагодарить тебя за каждый урок, которая ты дала мне пережить, пока я был с тобой. Спасибо каждому человеку, который был со мной на этом пути на протяжении стольких лет. Я был и всегда буду счастлив, что надел эту футболку, чтобы представлять то, что я люблю больше всего в мире — мою страну. Без сомнения, это были долгие драгоценные годы. Мне есть, что сказать, рассказать и вспомнить. Сегодня я решил завершить карьеру в сборной, но я всегда буду следовать за ними с бьющимся сердцем, как тогда, когда наступала моя очередь выходить на поле в этой красивой футболке», — написал Кавани в Instagram*.