Игрок «Химок» Скворцов: Расстроился, что Адиев ушёл из сборной Казахстана

«Когда прочитал, что Магомед Адиев ушёл со сборной Казахстана, сильно расстроился. Для меня был немного шок. Не ожидал, что он уйдёт. Не думаю, что сборная Казахстана может развалиться без Адиева, но это большой минус для нас, потому что он квалифицированный тренер», — приводит слова Скворцова Metaratings.