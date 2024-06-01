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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболистки сборной России сыграли вничью с Уругваем

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Женская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Уругвая в товарищеском матче.

Источник: БЕЛТА

Встреча, прошедшая в Монтевидео на стадионе «Сентенарио», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличилась Белен Акиньо (35-я минута). У гостей мяч с пенальти забила Медея Жаркова (54).

Сборная Уругвая занимает 69-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда располагается на 26-й строчке. Сборные впервые сыграли между собой.

Женская команда России под руководством Юрия Красножана проводит учебно-тренировочный сбор в Монтевидео с 25 мая по 6 июня. 3 июня россиянки также сыграют с командой Уругвая.

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