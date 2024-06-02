Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана | Источник: Sport24

Предполагаемый срок контракта — 2+1.

Ранее Sport24 также сообщал, Станислав Черчесов входит в список кандидатов на пост главного тренера сборных Казахстана и Азербайджана.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который 60-летний российский специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

С августа 2016-го по июль 2021 года Черчесов был главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира в 2018 году дошла до ¼ финала.