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13:49 (мск), источник: Sport24

Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана

По информации Sport24, Станислав Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана.

Казахстан
Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана | Источник: Sport24

Предполагаемый срок контракта — 2+1.

Ранее Sport24 также сообщал, Станислав Черчесов входит в список кандидатов на пост главного тренера сборных Казахстана и Азербайджана.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который 60-летний российский специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

С августа 2016-го по июль 2021 года Черчесов был главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира в 2018 году дошла до ¼ финала.

Сборная Казахстана осталась без главного тренера после ухода с этого поста Магомеда Адиева.

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