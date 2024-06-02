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17:54 (мск), источник: Vesti.kz

Станислав Черчесов сделал заявление о назначении в сборную Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
Источник: РФС

Ранее сообщалось, что Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана. Предполагаемый срок контракта — 2+1.

«Много чего пишут о сборной Казахстана. Я это читаю, но я же здесь», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Прежний наставник национальной команды Магомед Адиев 31 мая покинул свой пост. По слухам именно Адиев рекомендовал Черчесова Казахстанской федерации футбола.

Напомним, что Адиев возглавлял команду Казахстана с апреля 2022 года. Под его руководством сборная Казахстана провела 21 матч, одержала 11 побед, раз сыграла вничью и допустила девять поражений. С весны этого года Адиев начал параллельно тренировать «Ахмата». Приняв команду в зоне вылета, он смог помочь поднять команду до десятого места в РПЛ.

Что касается Черчесова, то последним местом его работы был венгерский «Ференцварош», который 60-летний российский специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. Отмечается, что Черчесов также входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

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